LIVE Arnaldi-De Minaur 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break aussie nel 1° set

Al torneo ATP di Roma, il match tra Arnaldi e De Minaur sta proseguendo con il punteggio di 2-3 nel corso del secondo set. Nel primo set, un break è stato messo a segno dall’avversario australiano. Durante lo scambio, Arnaldi ha sferrato un attacco di dritto che è risultato leggermente lungo, mentre in un altro punto ha subito una scivolata senza però riuscire a passare la palla corta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Di poco lungo l’attacco di dritto. 30-15 Scivola Arnaldi ma non passa la palla corta. 15-15 Servizio e benedizione. 0-15 Sbaglia dopo il servizio Arnaldi. 2-4 Si salva l’australiano. A-40 Prima vincente. 40-40 Miracolo con la stop volley De Minaur. 30-40 Altro errore di rovescio di De Minaur, vediamo se ci prendiamo il break! 30-30 Si offre con la difesa di rovescio corta Arnaldi, ma non chiude De Minaur e allora lo scambio si prolunga. Non passa il passante di rovescio del ligure poi. 15-30 Sbaglia di dritto De Minaur! 15-15 Grande angolo trovato da ADM con il rovescio lungoriga all’incrocio. 0-15 Passa in volo di rovescio Arnaldi, folla (le circa 200 persone presenti) in piedi! 2-3 Errore di dritto di Arnaldi e allora c’è il break di De Minaur.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-De Minaur 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break aussie nel 1° set Notizie correlate LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:04 Non c’è ancora nessuno, praticamente, tranne negli angoli riservati ai giocatori. LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti11:04 Non c’è ancora nessuno, praticamente, tranne negli angoli riservati ai giocatori. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Live Alex de Minaur - Matteo Arnaldi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: braccio sciolto senza nulla da perdere; Il ruggito di Arnaldi! Esordio vincente contro Munar; Diretta de Minaur - Arnaldi (Internazionali BNL d'Italia). LIVE Arnaldi-De Minaur 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio molto convincente dell’azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Si salva da 0-30 il ligure e parte alla grandissima! 40-30 Prima e smash! 30-30 Primo scambio lungo, lo ... oasport.it Internazionali Roma diretta oggi: Arnaldi-De Minaur alle 11, stasera Musetti e Darderi. In campo anche Djokovic, orari e dove vederle (anche in chiaro)Internazionali Roma 2026, gli aggiornamenti della giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Arnaldi sfida De Minaur nel primo match delle 11 alla Bnp Paribas Arena, stasera in campo Musetti ... ilmattino.it Inizia un'altra splendida giornata di tennis al Foro Italico! Si parte sulla BNP Paribas Arena con la sfida tra Matteo Arnaldi e Alex de Minaur: chi vincerà x.com Arnaldi=De Minaur (ore 11,00) - facebook.com facebook