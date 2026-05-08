LIVE Arnaldi-De Minaur 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break aussie nel 1° set

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, il match tra Arnaldi e De Minaur sta proseguendo con il punteggio di 2-3 nel corso del secondo set. Nel primo set, un break è stato messo a segno dall’avversario australiano. Durante lo scambio, Arnaldi ha sferrato un attacco di dritto che è risultato leggermente lungo, mentre in un altro punto ha subito una scivolata senza però riuscire a passare la palla corta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Di poco lungo l’attacco di dritto. 30-15 Scivola Arnaldi ma non passa la palla corta. 15-15 Servizio e benedizione. 0-15 Sbaglia dopo il servizio Arnaldi. 2-4 Si salva l’australiano. A-40 Prima vincente. 40-40 Miracolo con la stop volley De Minaur. 30-40 Altro errore di rovescio di De Minaur, vediamo se ci prendiamo il break! 30-30 Si offre con la difesa di rovescio corta Arnaldi, ma non chiude De Minaur e allora lo scambio si prolunga. Non passa il passante di rovescio del ligure poi. 15-30 Sbaglia di dritto De Minaur! 15-15 Grande angolo trovato da ADM con il rovescio lungoriga all’incrocio. 0-15 Passa in volo di rovescio Arnaldi, folla (le circa 200 persone presenti) in piedi! 2-3 Errore di dritto di Arnaldi e allora c’è il break di De Minaur.🔗 Leggi su Oasport.it

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