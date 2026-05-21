LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-6 6-7 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | la coppia francese beffa il forte doppio azzurro

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita valida per il torneo ATP di Amburgo, la coppia francese Doumbia e Reboul ha battuto in due set la coppia italiana composta da Bolelli e Vavassori. Il risultato finale è stato di 6-2, 7-6 in circa un'ora e 34 minuti di gioco. Nel secondo set, un colpo in rete di Vavassori ha concluso il match, confermando il successo degli avversari. La partita è stata trasmessa in diretta streaming, con aggiornamenti continui sullo svolgimento del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-7 In rete la risposta di dritto di Vavassori: Doumbia e Reboul vincono 6-2, 7-6 in 1 ora e 34? di gioco. 3-6 Largo il dritto del torinese: tre match point. 3-5 Servizio vincente di Vavassori. 2-5 Volée vincente di Doumbia. 2-4 Servizio vincente di Doumbia. 2-3 In rete il recupero di dritto di Doumbia 1-3 In rete il dritto di Bolelli. 1-2 Ancora uno smash risolutivo del classe ’90 francese. 1-1 Smash vincente di Doumbia. 1-0 Passa con il rovescio Vavassori. 6-6 Lungo il rovescio in risposta del torinese: si va al tie-break. 40-30 In rete la risposta di Bolelli con il rovescio. 30-30 Vavassori manda in rete un dritto invitante da ottima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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