LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-6 6-7 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | la coppia francese beffa il forte doppio azzurro

Durante la partita valida per il torneo ATP di Amburgo, la coppia francese Doumbia e Reboul ha battuto in due set la coppia italiana composta da Bolelli e Vavassori. Il risultato finale è stato di 6-2, 7-6 in circa un'ora e 34 minuti di gioco. Nel secondo set, un colpo in rete di Vavassori ha concluso il match, confermando il successo degli avversari. La partita è stata trasmessa in diretta streaming, con aggiornamenti continui sullo svolgimento del match.

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