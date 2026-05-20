LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | la pioggia ritarda ulteriormente il turno della coppia azzurra

Nel torneo di Amburgo 2026, la pioggia ha causato ulteriori ritardi nel programma di gioco, coinvolgendo anche la coppia italiana composta da Bolelli e Vavassori, che stavano affrontando Doumbia e Reboul. Nel frattempo, gli austriaci Erler e Miedler hanno conquistato una vittoria al super tie-break contro la coppia formata dallo svedese Andre Goransson e dall’americano Evan King, con i parziali di 6-7, 6-4 e 10-8. Gli aggiornamenti sulla giornata di gare sono disponibili tramite la diretta live.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 Gli austriaci Erler e Miedler vincono al super tie-break la sfida che li vedeva opposti allo svedese Andre Goransson e allo statunitense Evan King: 6-7, 6-4, 10-8 il punteggio per i due connazionali. Programma iniziato con un’ora e mezza di ritardo a causa della pioggia sul Campo ‘M2’: tra pochi minuti sarà il turno del doppio brasiliano formato da Luz e Matos, che sfideranno lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupsi, a seguire in campo la coppia azzurra e gli avversari transalpini. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra, formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e le coppia francese, composta da Sadio Doumbia e Fabien Reboul, valido per il primo turno dell’ATP 500 di Amburgo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: la pioggia ritarda ulteriormente il turno della coppia azzurra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurri di nuovo in campo dopo il trionfo di RomaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra, formata da... Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingDopo la conquista del titolo a Roma, tornano in campo nell’ATP 500 di Amburgo gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: la coppia numero 4 del... Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingDopo la conquista del titolo a Roma, tornano in campo nell'ATP 500 di Amburgo gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: la coppia numero 4 del ... oasport.it LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 7-6, 6-7, (10-3), ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri scrivono la storia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD DALLE 17.00 Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it