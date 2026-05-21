LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-6 6-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | i francesi servono per restare nel set
Nel torneo di Amburgo, la partita tra la coppia formata da Bolelli e Vavassori e gli avversari Doumbia e Reboul si sta svolgendo con punteggi di 2-6, 6-5. I francesi stanno servendo per mantenere il set, mentre Vavassori ha appena concluso uno smash vincente portando il punteggio a 40-15. Durante lo scambio, il giocatore italiano ha commesso un doppio fallo, contribuendo alla tensione della sfida in corso. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Smash vincente di Vavassori. 40-15 Doppio fallo del bolognese. 40-0 Passa con il dritto Bolelli. 30-0 In rete il rovescio di Reboul. 15-0 Servizio vincente di Bolelli. 5-5 Lungo il passante di rovescio di Vavassori. 40-15 Smash vincente di Doumbia. 30-15 In rete il rovescio del classe ’95 francese. 30-0 Volée di rovescio vincente di Reboul. 15-0 Largo il dritto di Bolelli. 5-4 Chiude con lo schiaffo al volo di dritto Vavassori. 40-0 Scappa via il rovescio in risposta di Doumbia. 30-0 Chiude con la volée di dritto Bolelli. 15-0 Larghissimo il dritto di Doumbia. 4-4 Doumbia buca i due azzurri con il passante di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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