LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-6 6-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | i francesi servono per restare nel set

Nel torneo di Amburgo, la partita tra la coppia formata da Bolelli e Vavassori e gli avversari Doumbia e Reboul si sta svolgendo con punteggi di 2-6, 6-5. I francesi stanno servendo per mantenere il set, mentre Vavassori ha appena concluso uno smash vincente portando il punteggio a 40-15. Durante lo scambio, il giocatore italiano ha commesso un doppio fallo, contribuendo alla tensione della sfida in corso. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui