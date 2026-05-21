LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-6 4-1 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | gli azzurri mantengono il break di vantaggio

Sul campo di Amburgo si sta giocando il match tra le coppie BolelliVavassori e DoumbiaReboul, con il punteggio attuale di 2-6, 4-1. Il duo italiano ha appena conquistato un punto con un servizio vincente di Bolelli, mantenendo il break di vantaggio. La partita è in corso e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in diretta, con le azioni che si susseguono tra scambi di potenza e strategie di gioco.

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