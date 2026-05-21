LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-6 4-1 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | gli azzurri mantengono il break di vantaggio
Sul campo di Amburgo si sta giocando il match tra le coppie BolelliVavassori e DoumbiaReboul, con il punteggio attuale di 2-6, 4-1. Il duo italiano ha appena conquistato un punto con un servizio vincente di Bolelli, mantenendo il break di vantaggio. La partita è in corso e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in diretta, con le azioni che si susseguono tra scambi di potenza e strategie di gioco.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Ancora un servizio vincente del bolognese. 15-40 Servizio vincente di Bolelli. 0-40 Doumbia passa Vavassori: gesto di stizza del torinese che lancia la pallina fuori dallo stadio. 0-30 Lungo il dritto del bolognese. 0-15 Grande copertura sottorete di Reboul. 4-2 Ace di Reboul. 40-15 Lungo il lob difensivo di Bolelli con il dritto. 30-15 In rete il rovescio del piemontese. 15-15 Larga la risposta di Vavassori con il rovescio. 0-15 Che risposta di Bolelli con il rovescio lungolinea! 4-1 In rete il rovescio del classe ’95 transalpino. 40-30 Reboul chiude con il rovescio dopo uno scambio prolungato sottorete. 🔗 Leggi su Oasport.it
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