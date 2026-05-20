LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 1-2 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | match sospeso per pioggia con gli azzurri sotto di un break

Il match tra Bolelli e Vavassori contro Doumbia e Reboul all'ATP di Amburgo è stato temporaneamente interrotto a causa della pioggia. Le due coppie stavano disputando il secondo set, con gli italiani sotto di un break. L’arbitro ha fatto rientrare i giocatori negli spogliatoi alle 17.14, in attesa che le condizioni meteo migliorino e si possa riprendere il confronto sul campo. Restano da vedere come evolveranno gli eventi nelle prossime ore.

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