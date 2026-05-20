LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 1-2 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | match sospeso per pioggia con gli azzurri sotto di un break

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Bolelli e Vavassori contro Doumbia e Reboul all'ATP di Amburgo è stato temporaneamente interrotto a causa della pioggia. Le due coppie stavano disputando il secondo set, con gli italiani sotto di un break. L’arbitro ha fatto rientrare i giocatori negli spogliatoi alle 17.14, in attesa che le condizioni meteo migliorino e si possa riprendere il confronto sul campo. Restano da vedere come evolveranno gli eventi nelle prossime ore.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14 Ad Amburgo ha ripreso a piovere, match sospeso. L’arbitro fa tornare i giocatori negli spogliatoi. 1-2 Larga la risposta di rovescio di Reboul. 40-0 Non trova il campo Reboul con la volée di dritto. 30-0 Lunga la risposta di dritto di Reboul. 15-0 Smash vincente del torinese. 2-0 Largo il rovescio di Vavassori. 40-15 Doppio fallo di Reboul. 40-0 Lunga la difesa a rete di Vavassori. 30-0 Ancora un ace per Reboul. 15-0 Ace di Reboul. 0-1 Doppio fallo di Vavassori. 40-40 Si apre bene il campo con il dritto Reboul: deciding point. 40-30 Servizio e schiaffo al volo di dritto di Vavassori. 30-30 Risposta vincente di dritto di Reboul. 🔗 Leggi su Oasport.it

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