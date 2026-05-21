LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-6 3-0 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | arriva il break per gli azzurri

Al torneo di Amburgo, la coppia italiana ha ottenuto un break e si trova ora in vantaggio nel secondo set contro gli avversari. Il punteggio vede i rivali avanti 2-6, 3-0. Durante lo scambio, Reboul ha concluso con uno smash, portando il punteggio a 40-30, mentre la risposta di dritto di un tennista di Budrio non è passata. La partita è ancora in corso e si può seguire in diretta.

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