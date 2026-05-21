LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-6 3-0 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | arriva il break per gli azzurri
Al torneo di Amburgo, la coppia italiana ha ottenuto un break e si trova ora in vantaggio nel secondo set contro gli avversari. Il punteggio vede i rivali avanti 2-6, 3-0. Durante lo scambio, Reboul ha concluso con uno smash, portando il punteggio a 40-30, mentre la risposta di dritto di un tennista di Budrio non è passata. La partita è ancora in corso e si può seguire in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Chiude con lo smash Reboul. 40-30 Non passa la risposta di dritto del classe ’85 di Budrio. 30-30 Splendida stop-volley con il dritto di Bolelli. 30-15 Chiude con lo smash Vavassori. 30-0 Smash da fondocampo vincente di Doumbia. 15-0 Larga la risposta di dritto di Bolelli. 3-0 il torinese chiude con uno smash facile nei pressi della rete. 40-15 Lunga la risposta di dritto di Reboul. 30-15 Deliziosa volée di dritto incrociata di Vavassori. 15-15 In rete il passante di rovescio del bolognese. 15-0 Bella volée di rovescio di Bolelli. 2-0 Break per gli azzurri: Doumbia mette in rete la volée alta di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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