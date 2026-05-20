LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 1-2 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | campo allagato match sospeso con gli azzurri sotto di un break

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Amburgo si gioca un incontro di doppio tra le coppie BolelliVavassori e DoumbiaReboul, con il punteggio che vede gli italiani sotto di un break nel secondo set. La partita è stata sospesa a causa delle intense piogge che hanno causato un allagamento del campo, non coperto durante il nubifragio. La situazione atmosferica continua a peggiorare, e la pioggia persistente ha impedito il proseguimento del match. Gli organizzatori monitorano la situazione mentre i giocatori attendono indicazioni per riprendere l’incontro.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.16 Continua a piovere su Amburgo, ma preoccupa il campo completamente allagati, che non è stato coperto durante il nubifragio. 17.48 Piove sempre in maniera intensa sui campi di Amburgo: le previsioni danno un leggero miglioramento tra le 18 e le 19, ma ora come ora è impossibile prevedere quando si tornerà a giocare. 17.30 Sulla città tedesca si sta abbattendo un vero e proprio nubifragio, con i campi che ora sono completamente allagati, difficile ipotizzare quando si possa riprendere a giocare. 17.14 Ad Amburgo ha ripreso a piovere, match sospeso. L’arbitro fa tornare i giocatori negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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