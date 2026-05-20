Durante il match tra Bolelli e Vavassori contro Doumbia e Reboul all'ATP di Amburgo, i due giocatori italiani si sono rivolti al supervisor per esprimere dubbi sulla sicurezza del campo. Secondo loro, il terreno non risulta compatto e potrebbe aumentare il rischio di infortuni. La partita era in corso quando si è verificato il colloquio, che ha portato alla sospensione temporanea dell'incontro. Al momento, i giocatori sono ancora in attesa di una decisione sulla ripresa del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19 I due azzurri sono a colloquio con il supervisor perché secondo loro non ci sono le condizioni per giocare: il terreno non è compatto e il rischio di infortuni, di conseguenza, alto. 19.13 Rientrano in campo i giocatori dopo quasi due ore di interruzione per pioggia. 19.08 Il match di Simone Bolelli e Andrea Vavassori non riprenderà sul Campo ‘M2’, ma sul campo ‘M1’. 19.05 Tra pochi minuti dovrebbero tornare in campo i giocatori per il riscaldamento. L’arbitro sta effettuando un ultimo sopralluogo sul campo per verificare che ci siano tutte le condizioni per riprendere il gioco. 18.47 Sono completamente cambiate le condizioni in quel di Amburgo: ora è uscito qualche raggio di sole e gli addetti ai lavori stanno cercando di rendere per il terreno agibile per far riprendere il gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul 1-2, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: rientrano in campo i giocatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul 1-2, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il rientro in campo dei giocatori, con gli azzurri sotto di un break

Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul 1-2, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: non piove più ma il campo, attualmente, è impraticabile

LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul 1-2, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: continua a piovere, al momento della sospensioni azzurri sotto di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Sulla città tedesca si sta abbattendo un vero e proprio nubifragio, con i campi che ora sono completamente ... oasport.it

Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingDopo la conquista del titolo a Roma, tornano in campo nell'ATP 500 di Amburgo gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: la coppia numero 4 del ... oasport.it