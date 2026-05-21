LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | tutto pronto per la ripresa del match azzurri chiamati alla rimonta
Al torneo di Amburgo, il match tra le coppie BolelliVavassori e DoumbiaReboul si trova sul punteggio di 2-5. La partita è in corso e si sta avvicinando alla ripresa dopo una breve interruzione. Se gli azzurri riusciranno a vincere, scenderanno in campo per un terzo incontro nella stessa giornata, questa volta sul campo M2, contro una coppia francese composta da Arribage e Olivetti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49 In caso di vittoria Bolelli e Vavassori giocheranno il terzo match di giornata sul campo ‘M2’, dove ad attenderli c’è un’altra coppia tutta transalpina, formata da Theo Arribage e Albano Olivetti. 11.46 La speranza è che la coppia azzurra, reduce dal successo nel Masters 1000 di Roma, riesca a entrare in partita, dopo il difficile inizio di ieri, con i francesi che hanno sempre avuto il pallino del gioco. 11.43 Si gioca sul campo ‘M1?, proprio dove era ripreso ieri sera il gioco dopo un primo lungo stop per un violento nubifragio. 11.40 Dopo la sospensione di ieri a causa della pioggia, tra poco meno di 20’ gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori torneranno in campo per il match di primo turno contro i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul. 🔗 Leggi su Oasport.it
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