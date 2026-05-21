LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | tutto pronto per la ripresa del match azzurri chiamati alla rimonta

Al torneo di Amburgo, il match tra le coppie BolelliVavassori e DoumbiaReboul si trova sul punteggio di 2-5. La partita è in corso e si sta avvicinando alla ripresa dopo una breve interruzione. Se gli azzurri riusciranno a vincere, scenderanno in campo per un terzo incontro nella stessa giornata, questa volta sul campo M2, contro una coppia francese composta da Arribage e Olivetti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui