LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | azzurri di nuovo in campo per la rimonta

Nel torneo ATP di Amburgo, la partita tra le coppie BolelliVavassori e DoumbiaReboul è attualmente in corso con il punteggio di 2-5. La sfida è stata interrotta e riprenderà domani, giovedì 21 maggio, alle 12, come comunicato dall’organizzazione. Gli atleti sono tornati in campo per tentare una rimonta, dopo che la partita si era fermata nelle fasi iniziali del secondo set. La diretta degli incontri prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

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