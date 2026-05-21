LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | azzurri di nuovo in campo per la rimonta
Nel torneo ATP di Amburgo, la partita tra le coppie BolelliVavassori e DoumbiaReboul è attualmente in corso con il punteggio di 2-5. La sfida è stata interrotta e riprenderà domani, giovedì 21 maggio, alle 12, come comunicato dall’organizzazione. Gli atleti sono tornati in campo per tentare una rimonta, dopo che la partita si era fermata nelle fasi iniziali del secondo set. La diretta degli incontri prosegue con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45 Ora è arrivata anche l’ufficialità dell’ATP: questa sfida riprenderà domani, giovedì 21 maggio, alle ore 12.00 sul campo ‘M1’ e sarà il primo match in programma. I due azzurri, sotto 2-5 nel primo set con due break di svantaggio, in caso di vittoria affronteranno un altro doppio tutto transalpino, formato da Theo Arribage e Albano Olivetti. 21.00 Con tutta probabilità il match non riprenderà stasera. Si attendono notizie ufficiali dall’ATP e dal Torneo di Amburgo, con l’unico match di singolare ancora programmato su un campo all’aperto, Carabelli-Tiafoe, che è stato spostato sul Campo Centrale, dotato di copertura. 🔗 Leggi su Oasport.it
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