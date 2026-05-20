Al torneo di Amburgo, i quattro tennisti sono pronti per tornare in campo. I match tra Bolelli e Vavassori e Doumbia e Reboul sono al momento in corso, con i primi due azzurri sotto di un break nel secondo set. Tra pochi minuti dovrebbe iniziare il riscaldamento prima della ripresa del gioco. La partita si svolge sulla terra battuta e i giocatori si preparano per continuare il loro impegno nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.05 Tra pochi minuti dovrebbero tornare in campo i giocatori per il riscaldamento. L’arbitro sta effettuando un ultimo sopralluogo sul campo per verificare che ci siano tutte le condizioni per riprendere il gioco. 18.47 Sono completamente cambiate le condizioni in quel di Amburgo: ora è uscito qualche raggio di sole e gli addetti ai lavori stanno cercando di rendere per il terreno agibile per far riprendere il gioco. 18.32 Da qualche minuto ha smesso di piovere e gli addetti alla manutenzione dei campi sono in azione per sistemare il terreno di gioca, sul quale si sono formate diverse pozze che renderebbero pericolosa la ripresa del gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul 1-2, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il rientro in campo dei giocatori, con gli azzurri sotto di un break

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul 1-2, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: campo allagato, match sospeso con gli azzurri sotto di un break

Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul 1-2, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: match sospeso per pioggia con gli azzurri sotto di un break

LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul 1-2, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: continua a piovere, al momento della sospensioni azzurri sotto di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Sulla città tedesca si sta abbattendo un vero e proprio nubifragio, con i campi che ora sono completamente ... oasport.it

Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingDopo la conquista del titolo a Roma, tornano in campo nell'ATP 500 di Amburgo gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori: la coppia numero 4 del ... oasport.it