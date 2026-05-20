LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | azzurri di nuovo in campo dopo il trionfo di Roma

Benvenuti alla diretta di oggi dall’ATP di Amburgo, dove si stanno disputando le prime sfide del torneo sulla terra battuta. In campo ci sono le coppie di doppio, tra cui la coppia italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che affrontano i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul nel primo turno. I giocatori sono tornati in campo dopo aver vinto il loro ultimo match a Roma, e questa partita rappresenta un’altra occasione per proseguire nel torneo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra, formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e le coppia francese, composta da Sadio Doumbia e Fabien Reboul, valido per il primo turno dell’ATP 500 di Amburgo. I due azzurri, freschi dello splendido titolo conquistato al Foro Italico, faranno il proprio esordio nel torneo tedesco contro il rodato doppio transalpino: un ostacolo assolutamente da non sottovalutare, che sarà subito un bel banco di prova per il bolognese e il torinese. Bolelli e Vavassori, coppia numero 4 del seeding, andranno alla ricerca di un altro gran risultato anche sulla terra rossa tedesca, per arrivare nelle migliori condizioni possibili al Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Doumbia/Reboul, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurri di nuovo in campo dopo il trionfo di Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo degli azzurri LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 7-5, 7-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri in semifinale!!!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della vittoria di Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI, che sono in semifinale... LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 7-6, 6-7, (10-3), ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri scrivono la storia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD DALLE 17.00 Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 7-6, 3-6, (10-6), ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri in finale al Foro Italico per la prima voltaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 40-15 Doppio fallo, questo sarà ininfluente? 40-0 Gran chiusura con la volèe ... oasport.it