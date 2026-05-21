LIVE Alle 13 la 12ª tappa | 175 km da Imperia a Novi Ligure

Alle 13 si svolge la 12ª tappa del giro, lunga 175 chilometri da Imperia a Novi Ligure. La corsa riprende con Eulalio in maglia rosa, che ha 27 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard. A seguire, Thymen Arensman si trova a un minuto e 57 secondi, Felix Gall a due minuti e 24 secondi, e Ben O’Connor a due minuti e 48 secondi. La gara prosegue con i corridori che affrontano il percorso tra salite e discese.

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