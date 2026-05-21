LIVE Alle 13 la 12ª tappa | 175 km da Imperia a Novi Ligure

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 13 si svolge la 12ª tappa del giro, lunga 175 chilometri da Imperia a Novi Ligure. La corsa riprende con Eulalio in maglia rosa, che ha 27 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard. A seguire, Thymen Arensman si trova a un minuto e 57 secondi, Felix Gall a due minuti e 24 secondi, e Ben O’Connor a due minuti e 48 secondi. La gara prosegue con i corridori che affrontano il percorso tra salite e discese.

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La classifica generale dopo l'11ª tappa: Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) 44h17:41 Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +27"Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +1’57” Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’24”Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +2’48”Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’06”Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +3’28”Derek Gee-West (Lidl-Trek) +3’34”Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’36”Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +4'09"13 Christian SCARONI XDS ASTANA TEAM 44:22:29 04:48, 14 Davide PIGANZOLI TEAM VISMA - LEASE A BIKE 44:23:08 05:27, 16 Damiano CARUSO BAHRAIN VICTORIOUS 44:23:52 06:11 Gli orari della 12ª tappa: Partenza neutralizzata 13. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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