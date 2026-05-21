Giro d'Italia 2026 oggi in TV 12ª tappa Imperia-Novi Ligure | percorso dove vederla in diretta e streaming i favoriti

Oggi si svolge la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure. La frazione copre una distanza di 194 chilometri e sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e Rai SportHD, mentre gli abbonati potranno seguirla anche su Eurosport. La corsa coinvolge diversi favoriti, che si contendono la vittoria finale. La tappa si svolge in una regione caratterizzata da tratti pianeggianti e alcune salite, con passaggi che metteranno alla prova i ciclisti.

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