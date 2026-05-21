Live al Joshua | Highmarts Made in Japan

Il 23 maggio, al Joshua Blues Club, si esibiranno le Highmarts, una band garage rock tutta al femminile proveniente da Tokyo. La formazione è stata creata nel 2013 e si distingue per il suo stile energico e diretto. La loro musica combina sonorità grezze e riff potenti, rappresentando una presenza consolidata nel panorama musicale giapponese. La serata promette di offrire un concerto dal vivo in cui la band presenterà il suo repertorio.

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