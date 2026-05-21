Live al Joshua | Highmarts Made in Japan
Il 23 maggio, al Joshua Blues Club, si esibiranno le Highmarts, una band garage rock tutta al femminile proveniente da Tokyo. La formazione è stata creata nel 2013 e si distingue per il suo stile energico e diretto. La loro musica combina sonorità grezze e riff potenti, rappresentando una presenza consolidata nel panorama musicale giapponese. La serata promette di offrire un concerto dal vivo in cui la band presenterà il suo repertorio.
Le Highmarts, live al Joshua Blues Club il 23 maggio, sono una band garage rock all-female nata a Tokyo nel 2013. Il gruppo giapponese si è costruito negli anni una solida reputazione grazie a un sound diretto, ruvido e fortemente ispirato al Group Sounds degli anni Sessanta, al punk degli anni. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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