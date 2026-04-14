Live al Joshua | Son of the Velvet Rat unica data italiana a Como
Giovedì 16 aprile, il Joshua Blues Club di Albate ospiterà i Son of the Velvet Rat, che terranno l’unica data italiana della loro tournée. La band, originaria del deserto della California, si esibirà dal vivo in un evento musicale che attirerà appassionati da tutta la regione. La serata rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo questa formazione, che ha scelto il club di Como come unica tappa italiana.
Il deserto della California incontra le sponde del Lario per un appuntamento musicale imperdibile. Questo giovedì, 16 aprile, il Joshua Blues Club di Albate avrà l’onore di ospitare i Son of the Velvet Rat per quella che sarà la loro unica data italiana.Il progetto, guidato dal sodalizio.🔗 Leggi su Quicomo.it
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