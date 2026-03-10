L' imperdibile Electric Trio al Joshua Blues Club | tutti gli appuntamenti live di marzo

A marzo, il Joshua Blues Club di Albate a Como ospiterà diversi concerti dal vivo, tra cui quelli dei Lowinski il 13, dei The Backdoor Society il 14, di Mondo Sonico il 21 e dei Gods of Gamble e dei Teplorale Sluts il 28. La programmazione del mese si presenta ricca di eventi musicali, offrendo opportunità di ascolto per vari gusti e generi.

Sara un altro mese denso di appuntamenti sul palco del Joshua Blues Club di Albate a Como. Tra i concerti in calendario a marzo segnaliamo in particolare quelli dei Lowinski il 13, dei The Backdoor Society il 14, di Mondo Sonico il 21, e dei Gods of Gamble e dei Teplorale Sluts il 28. Infine, spazio alla presentazione del libro di Dj Henry, Ballare nella catastrofe, il 29. Ma soprattutto imperdibile il super live di mercoledì 18 marzo con il l'Electric Trio composto da Jeffrey Foucault, John Convertino e Ry Cavanaugh.