Scopaia ferito con un machete dopo una lite | indaga la polizia

Una lite tra due persone si è conclusa con un ferimento a colpi di machete in una zona residenziale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell'alterco e verificare i motivi che hanno portato all'aggressione. L'aggressore, dopo aver ferito l’altro, si è allontanato rapidamente, senza lasciare tracce utili per l’identificazione. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

? Cosa scoprirai Cosa ha scatenato la violenza dopo lo scontro verbale?. Come ha fatto l'aggressore a fuggire senza essere identificato?. Chi sono i testimoni che la polizia sta interrogando ora?. Perché l'attacco è stato così violento nonostante la lite improvvisa?.? In Breve Intervento immediato dei volontari della Misericordia Livorno Sud Antignano in via Città del Vaticano.. Vittima trasportata d'urgenza in pronto soccorso dopo le prime cure sul posto.. Polizia indaga su via Città del Vaticano raccogliendo testimonianze dei residenti locali.. Aggredito non riesce a descrivere l'autore del colpo subito venerdì 1 maggio.. Venerdì 1 maggio, un uomo è stato ferito con un machete in via Città del Vaticano a Scopaia dopo una violenta discussione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scopaia, ferito con un machete dopo una lite: indaga la polizia Notizie correlate Scopaia, ferito con un machete dopo una lite in via Città del Vaticano: interviene la poliziaAttimi di paura quelli vissuti in via Città del Vaticano (Scopaia), dove una lite è culminata con una persona ferita da un machete nella serata... Scopaia, la lite degenera e viene ferito con un machete: interviene la poliziaAttimi di paura quelli vissuti in via Città del Vaticano (Scopaia), dove una lite è culminata con una persona ferita da un machete nella serata...