Lite in famiglia degenera a L’Aquila figlio rapina i genitori | arrestato
A L’Aquila, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito i genitori durante una lite familiare. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe maltrattato i genitori, causando loro lesioni, e in seguito avrebbe portato via alcuni beni di proprietà della famiglia. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto sul luogo dell’accaduto, e l’indagato è stato portato in caserma. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, accusato di maltrattamenti, rapina e lesioni.
Eseguito a L’Aquila un arresto per maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni ai danni dei genitori. L’episodio si è verificato nel quartiere Borgo Angizia, dove un uomo è stato fermato dopo aver aggredito il padre per sottrargli un borsello. L’intervento della Polizia nella notte Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, intervenuti su segnalazione della Sala Operativa della Questura di L’Aquila. La vicenda si è svolta nella notte tra il 21 maggio e il 22 maggio 2026, quando una chiamata ha allertato le forze dell’ordine riguardo a una violenta lite familiare in un appartamento del quartiere Borgo Angizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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