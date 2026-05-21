Lite in famiglia degenera a L’Aquila figlio rapina i genitori | arrestato

A L’Aquila, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito i genitori durante una lite familiare. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe maltrattato i genitori, causando loro lesioni, e in seguito avrebbe portato via alcuni beni di proprietà della famiglia. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto sul luogo dell’accaduto, e l’indagato è stato portato in caserma. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, accusato di maltrattamenti, rapina e lesioni.

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