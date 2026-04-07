A Fano un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver colpito con un coltello i genitori e il fratello durante una lite familiare. Il padre si trova in condizioni gravi, mentre gli altri due sono stati assistiti in ospedale. L’episodio ha portato all’arresto del ragazzo, che aveva tentato di scatenare una vera e propria tragedia familiare. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione e violenza domestica.

Ancora sangue in famiglia, ancora un giovane che armato di coltello tenta la strage, evitata per un soffio. È stato un risveglio drammatico quello di oggi per la città di Fano, dove una violenta aggressione all’interno delle mura domestiche ha sconvolto la quiete della comunità locale e stravolto equilibri e vite di una famiglia del posto. Tutto precipita poco prima delle 4 del mattino, quando un giovane di 20 anni, di origine bengalese, aggredisce a colpi di coltello l’intero nucleo familiare: il padre di 46 anni, la madre di 43 e il fratello sedicenne. Follia a Fano, 20enne accoltella genitori e fratello: il padre è grave. Secondo le prime... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fano, sangue in famiglia, accoltella genitori e fratello dopo una lite: 20enne arrestato, il padre è grave

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