Lite violenta sotto i portici spunta pure un coltello | c' è un ferito

Nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio, nel centro storico di Trento si è verificata una lite sotto i portici tra via della Prepositura e via Torre Vanga. L'alterco, iniziato per motivi ancora da chiarire, è presto diventato violento e ha portato a un'aggressione con un coltello. Durante l'episodio, una persona è rimasta ferita e soccorsa dai sanitari presenti sul posto. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini.

Tensione alle stelle nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio, nel centro storico di Trento: più precisamente sotto i portici tra via della Prepositura e via Torre Vanga, dove poco dopo le 19 un litigio – per motivi che al momento non è dato sapere – si è trasformato in una violenta aggressione.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Dalla lite alla violenta aggressione: attimi di terrore sotto i portici della piazza. Un uomo in ospedaleCi sono stati momenti di forte tensione oggi in piazza Saffi, per un diverbio che si sarebbe poi concluso in una violenta aggressione a mani nude. Violenta lite davanti alla stazione, 43enne ferito da un coltello: trasportato in ospedaleL'episodio, dai contorni ancora da chiarire, nel pomeriggio di Pasqua: sul posto i poliziotti, l'ambulanza e l'automedica Nel pomeriggio del giorno... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dalla lite alla violenta aggressione: attimi di terrore sotto i portici della piazza. Un uomo in ospedale; Trento, lite violenta sotto i portici, spunta pure un coltello: c'è un ferito portato al Santa Chiara | 6 maggio; Trento, violenta lite familiare alla Portela: compra un taglierino per ferire al volto il suocero; A Lodi violenta lite tra utenti del servizio dipendenze, una mattinata di tensioni al Serd. Sondrio, 64enne morto d'infarto dopo una violenta lite: l'aggressore arrestato per omicidio preterintenzionaleLa vittima, Davide Acquistapace, imprenditore edile in Svizzera, molto conosciuto in Valchiavenna, viveva a Gualdera, frazione di Campodolcino (Sondrio). L'aggressore è un 49enne italiano. Alla base d ... milano.corriere.it Copertino, 12enne chiama i carabinieri e salva la madre dalla furia del padreTragedia familiare sventata a Copertino grazie al coraggio di un ragazzino di 12 anni che, durante l’ennesima lite violenta tra i genitori, si è nascosto sotto il letto e ha chiamato i carabinieri, la ... trnews.it Intervento di carabinieri e polizia per una violenta lite degenerata in un'aggressione in centro: una persona è stata ferita con un coltellino - facebook.com facebook Real, clima sempre più teso verso il Clasico: violenta lite tra Valverde e Tchouameni #realmadrid #valverde #tchouameni #clasico x.com