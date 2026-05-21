L’Italia sta cercando di attrarre pensionati stranieri per rilanciare il settore del turismo e delle attività legate alla terza età. Le proposte di alcune forze politiche prevedono di adottare misure simili a quelle del Portogallo, che ha già messo in atto incentivi specifici per i pensionati provenienti dall’estero. La strategia mira a coinvolgere cittadini di altri paesi con vantaggi fiscali e agevolazioni, nel tentativo di contrastare il calo di visitatori e di popolazione anziana che invecchia nel paese.

Lo scorso 9 gennaio, durante la conferenza stampa d’inizio anno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trovò a rispondere a una domanda sulla cosiddetta “fuga dei cervelli“, cioè sul fenomeno sempre più consistente dell’emigrazione di giovani qualificati dall’Italia. Meloni riconobbe la gravità del problema, e disse: «Credo che una parte di questa emigrazione siano persone che vanno a fare un’esperienza all’estero e che poi trovano una condizione buona, perché gli altri sistemi sono molto capaci nell’attrarre le persone di valore, nel cercare di trattenerle. E questo è l’altro elemento sul quale secondo me bisogna lavorare, ma è sicuramente un focus che ho in testa». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Italia vuole attirare i pensionati stranieri, ma è una buona idea?

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