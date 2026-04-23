Nell'ambito di un evento internazionale, l’Università degli Studi Link di Roma ha presentato un progetto volto ad attrarre studenti provenienti da altri paesi. L’iniziativa si svolge in concomitanza con un appuntamento dedicato alla promozione degli studi in Italia. La manifestazione coinvolge rappresentanti di diverse nazionalità e mira a evidenziare le opportunità offerte dall’ateneo per studenti stranieri interessati a proseguire la loro formazione nel paese.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Appuntamento internazionale all’Università degli Studi Link di Roma. Dal 21 al 23 aprile l’ateneo ha presentato le sue attività ai propri collaboratori esteri e a varie agenzie internazionali per studenti, confermando così la sua vocazione cosmopolita. L’iniziativa fa parte di un ampio progetto finalizzato ad attirare studenti stranieri in Italia. Circa il 60% di chi studia in una nazione tende a rimanere anche dopo il conseguimento della laurea. Il progetto della Link è un tentativo di attrarre talenti e formare competenze destinate a rimanere nel nostro paese, tentando così di rispondere al ben noto fenomeno della “fuga di cervelli”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Università degli Studi Link, un progetto per attirare studenti stranieri in Italia

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