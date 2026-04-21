In Italia, il numero di diagnosi di celiachia è in aumento, con circa 280.000 casi stimati nel 2024. La malattia, che comporta una reazione immunitaria al glutine, rappresenta una delle condizioni croniche più diffuse nel paese. La diffusione di questa patologia interessa diverse fasce di età e richiede una costante attenzione da parte del sistema sanitario. I dati indicano una crescita che coinvolge un numero crescente di persone.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina La celiachia continua a diffondersi in Italia, confermandosi una delle condizioni croniche più rilevanti per il sistema sanitario e per la qualità della vita dei pazienti.🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Celiachia in crescita in Italia: quasi 280mila diagnosi nel 2024

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