Cresce la Space economy fatturato in Italia a 4,5 miliardi nel 2024

Nel 2024, il settore spaziale in Italia ha raggiunto un fatturato di 4,5 miliardi di euro, segnando una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. Le grandi aziende italiane continuano ad espandere la propria presenza nel settore, contribuendo a rafforzare il ruolo della space economy nel panorama economico nazionale. I numeri indicano un rafforzamento della presenza industriale e delle opportunità di mercato legate alle attività spaziali.

Cresce la Space Economy tra le grandi imprese italiane, con numeri che ne confermano il ruolo di leva strategica per produttività e nuovi mercati. È quanto emerge dalla ricerca "The Sky is (not) the Limit: La Space Economy come nuova frontiera per la competitività delle imprese italiane", presentata a Milano da Deloitte in collaborazione con Fondazione E. Amaldi. Nel 2024 la Space Economy nazionale raggiunge un fatturato di 4,5 miliardi, in crescita del 12,3% su base annua. Il comparto coinvolge oltre 400 aziende e più di 15.000 occupati, in aumento del 5,6%. In espansione anche l' export, che nel 2023 ha toccato i 7,5 miliardi (+14%), mentre startup e microimprese registrano un incremento dei ricavi del 60%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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