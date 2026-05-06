Personale sanitario contro la carenza si guarda all’estero

La regione ha creato un nuovo registro per affrontare la carenza di personale sanitario. Questo elenco ricognitivo serve a facilitare l'incontro tra chi cerca lavoro e le strutture che hanno bisogno di personale. L’obiettivo è semplificare le procedure e rendere più efficiente il reclutamento, anche considerando le risorse disponibili all’estero. La misura mira a rispondere alle richieste di personale sanitario in modo più rapido e organizzato.

IL NUOVO REGISTRO. La Regione ha istituito un «elenco ricognitivo» per agevolare l’incontro tra domanda e offerta. Da un lato, favorire l’incontro tra domanda e offerta. Dall’altro, assicurare la «qualità» di chi si appresta a lavorare a contatto con i pazienti. È sulla base di questi obiettivi che Regione Lombardia ha istituito un «elenco regionale ricognitivo per medici e infermieri che hanno conseguito la qualifica professionale all’estero»: in altre parole, una lista in cui professionisti sanitari con titolo di studio e abilitativo ottenuto in un altro Paese possono dare la propria disponibilità per operare sul territorio lombardo; lo potranno consultare enti sanitari pubbliche, privati accreditati e del Terzo settore in cerca di personale, e lì troveranno i contatti per il reclutamento.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Personale sanitario, contro la carenza si guarda all’estero HEALTHCARE WORKERS TO WAIT 15 YEARS TO GET UK INDEFINITE LEAVE TO REMAIN | UK IMMIGRATION POLICIES! Notizie correlate Leggi anche: Tagli e carenza di personale, a Bologna non si può iniziare la profilassi PrEP contro l’HIV: “Grave arretramento per la prevenzione” Regio Retica, si guarda al soccorso sanitarioIl progetto italo-svizzero Regio Retica consolida il passaggio dalla fase di impostazione a quella operativa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Personale sanitario, contro la carenza si guarda all’estero; Riforma professioni sanitarie. Più flessibilità per medici e infermieri, revisione tetto di spesa per il personale, nuovo status per gli specializzandi. Ecco gli emendamenti della maggioranza; Il vicepresidente Blasioli parteciperà alla manifestazione del personale sanitario: Ogni aggressione è una ferita; Corso per Operatore socio sanitario: iscrizioni aperte. Personale sanitario, contro la carenza si guarda all’esteroIL NUOVO REGISTRO. La Regione ha istituito un «elenco ricognitivo» per agevolare l’incontro tra domanda e offerta. ecodibergamo.it Passi di cura, passi di rispetto: a Pescara la manifestazione contro la violenza sul personale sanitarioPESCARA - «Domattina parteciperò con grande convinzione alla manifestazione Passi di cura, passi di rispetto, promossa dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara, contro la violenza s ... ekuonews.it Una misura per far fronte alla carenza di personale sanitario con la quale anche la Lombardia si trova a fare i conti. Via libera della Regione: "Una risposta ai posti che oggi restano vacanti" - facebook.com facebook