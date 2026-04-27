Infermieri introvabili si cercano all’estero | boom di arrivi da Tunisia India e Paraguay?

Negli ultimi anni, il settore sanitario ha affrontato una significativa carenza di personale, con molte strutture che cercano infermieri e medici all’estero. Tra i paesi più coinvolti nelle assunzioni ci sono Tunisia, India e Paraguay, che inviano un numero crescente di professionisti sanitari. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che entro il 2030 in Europa ci sarà una mancanza di circa un milione di infermieri.

(Adnkronos) – Medici, infermieri e personale sanitario sono introvabili, come del resto attesta anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui la carenza di infermieri è considerata una vera e propria bomba ad orologeria: entro il 2030 in Europa ne mancheranno 1 milione. Un dato allarmante ed ora le società di recruitment si organizzano per selezionare e formare all’estero personale sanitario professionale da far arrivare in Italia. Si punta su altre nazioni extra europee i cui professionisti sanitari siano propensi a fare un’esperienza nel nostro Paese. Ecco quindi che per far fronte all’ormai nota carenza di infermieri e professionisti sanitari in Italia, negli ultimi tre anni sono state oltre 1.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate In Lombardia boom di infermieri da Tunisia, India e ParaguayLa Lombardia è diventata il principale hub di destinazione per il personale sanitario che decide di trasferirsi in Italia. Migranti, calo degli arrivi stabilizzato: efficaci le intercettazioni al largo della TunisiaA Milano è stato presentato il nuovo Rapporto sulle migrazioni della Fondazione Ismu Ets, secondo il quale gli ingressi in Italia di soggetti... Tutti gli aggiornamenti Infermieri introvabili, si cercano all'estero: boom di arrivi da Tunisia, India e Paraguay?Le società di recruitment si organizzano per selezionare e formare all’estero personale sanitario professionale da far arrivare in Italia ... adnkronos.com Carenza di infermieri in Italia, cresce il reclutamento dall’estero: il 5% in CalabriaAnche gli ospedali calabresi si affidano a personale estero per fronteggiare la carenza di organico. Al primo posto c’è la Lombardia ... corrieredellacalabria.it