L’Italia annuncia la candidatura all’Executive Board dell’OMS
L’Italia ha annunciato ufficialmente la propria candidatura per far parte dell’Executive Board dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La candidatura riguarda un mandato che si svolgerà nel prossimo ciclo di nomine, con l’obiettivo di rappresentare gli interessi del Paese e contribuire alle decisioni strategiche dell’ente internazionale. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di elezione. La scelta sarà oggetto di votazione tra gli Stati membri dell’OMS.
Candidatura dell'Italia all'Executive Board dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il mandato 2027-2030. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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