Zonta Italia conclusi a Taranto i lavori dell’Area 3 ed eletto il nuovo Board
I lavori dell’Area 3 di Zonta Italia si sono conclusi a Taranto, con l’elezione del nuovo Board dell’organizzazione. Zonta Italia è un’associazione internazionale composta da club di donne che si dedicano alla promozione dell’empowerment femminile e al miglioramento delle condizioni di vita delle donne in diversi Paesi. La riunione ha coinvolto rappresentanti provenienti da varie regioni italiane e ha portato alla nomina dei nuovi membri del consiglio direttivo. La sessione si è svolta nel rispetto delle modalità previste dall’organizzazione.
Si sono conclusi a Taranto i lavori dell’ Area 3 di Zonta Italia, organizzazione internazionale che riunisce club di donne impegnate nella promozione dell’empowerment femminile e del miglioramento delle condizioni di vita delle donne in tutto il mondo. L’Area Meeting di chiusura del biennio Zontiano 2024-2026 si è svolta presso la sede del Comune, dove si sono tenuti i lavori. Presenti al meeting anche le Zontiane di “Palermo Triscele”, Emilia Mulè, Giada Traina, Salvina Amenta, Caterina Di Chiara e Chiara Gaudenti. L’Area Director uscente Evelyn Zappimbulso, insieme alla Governor uscente Kathrin Laubacher e alla Presidente di Zonta Italia Leonilda Cussotto, hanno discusso dei progetti 2026 che stanno per essere varati, sempre insieme e con spirito Zontiano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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