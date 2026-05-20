Zonta Italia conclusi a Taranto i lavori dell’Area 3 ed eletto il nuovo Board

I lavori dell’Area 3 di Zonta Italia si sono conclusi a Taranto, con l’elezione del nuovo Board dell’organizzazione. Zonta Italia è un’associazione internazionale composta da club di donne che si dedicano alla promozione dell’empowerment femminile e al miglioramento delle condizioni di vita delle donne in diversi Paesi. La riunione ha coinvolto rappresentanti provenienti da varie regioni italiane e ha portato alla nomina dei nuovi membri del consiglio direttivo. La sessione si è svolta nel rispetto delle modalità previste dall’organizzazione.

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