L’Istituto Paideia celebra il ‘Galà di fine anno’ per sostenere Croce Rossa e associazione Giulia

L’Istituto Paideia organizza il suo tradizionale ‘Galà di fine anno’ per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa e di un’associazione locale. L’evento si terrà in una location suggestiva all’aperto, con la partecipazione di famiglie e cittadini. Durante la serata saranno previste iniziative e spettacoli per intrattenere i presenti. L’obiettivo è sostenere le attività di assistenza e solidarietà promosse dalle due organizzazioni. L’appuntamento si svolgerà sotto le stelle, in un’atmosfera conviviale.

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