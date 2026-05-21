L’Istituto Paideia celebra il ‘Galà di fine anno’ per sostenere Croce Rossa e associazione Giulia
L’Istituto Paideia organizza il suo tradizionale ‘Galà di fine anno’ per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa e di un’associazione locale. L’evento si terrà in una location suggestiva all’aperto, con la partecipazione di famiglie e cittadini. Durante la serata saranno previste iniziative e spettacoli per intrattenere i presenti. L’obiettivo è sostenere le attività di assistenza e solidarietà promosse dalle due organizzazioni. L’appuntamento si svolgerà sotto le stelle, in un’atmosfera conviviale.
Un appuntamento speciale per tutte le famiglie, sotto le stelle, in una tra le cornici più suggestive del territorio e con la voglia di fare del bene. Tutto questo è il ‘Galà di fine anno scolastico’ promosso dall'Istituto Paideia, in programma venerdì 22 a partire dalle 18.45 alla Delizia di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Baveno, torna il "Fedora 26 Live Festival": musica e risottata per sostenere la Croce Rossa
Leggi anche: Gran Galà della Croce Rossa, festa e impegno per la solidarietà
Solidarietà sotto le stelle con il Galà di fine anno dell'Istituto Paideia alla Delizia di FossadalberoUn appuntamento speciale per tutte le famiglie, sotto le stelle, in una tra le cornici più suggestive del territorio e con la voglia di fare del bene. Tutto questo è il Galà di fine anno scolastico ... cronacacomune.it
Il 19 maggio di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino (MICI), detta anche World IBD Day. LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI colpiscono milioni di persone in tutto il mondo. Nono facebook
Presentazione del Galà dell'istituto PaideiaMercoledì 20 maggio 2026 alle 11:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione del Galà dell'istituto Paideia. Tutto il ricavato dell'iniziativ ... cronacacomune.it