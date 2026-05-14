Belén Rodriguez è in lizza per condurre la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, programma trasmesso su Canale 5. La sua presenza come conduttrice è considerata una possibilità concreta, mentre Stefano De Martino è associato alla sua eventuale partecipazione o collaborazione. La trasmissione ha subito alcune modifiche rispetto alle stagioni precedenti, e la scelta dei conduttori rappresenta un elemento centrale in questa fase di preparazione. La produzione sta valutando le candidature e le ipotesi di conduzione ufficiali.

Intervistata in merito durante il programma di Rai1 È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, Belén si è limitata a dire che le piacerebbe molto condurre l'Isola perché è un programma che conosce e che le ha dato tanto, ma che non dipende naturalmente da lei. Tralasciando il fatto che, in tutti questi anni, Belén Rodriguez ha dato prova di essere molto cresciuta a livello professionale, questa conduzione di primo piano la aiuterebbe senz'altro a tornare a Mediaset dalla porta principale dopo le illazioni di Fabrizio Corona che, nelle sue discusse puntate di Falsissimo dedicate all'azienda di Cologno, ha lasciato intendere il possibile zampino di Maria De Filippi per tenerla fuori dai giochi, ma anche a qualcos'altro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Belén Rodriguez come conduttrice dell'Isola dei famosi sarebbe la chiusura perfetta di un cerchio. E c'entra anche Stefano De Martino

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