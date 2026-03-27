Uno studio condotto dall’Università dell’Alaska Fairbanks ha rilevato che il ghiaccio che ricopre la costa settentrionale dell’Alaska si sta riducendo più rapidamente del previsto. Analizzando dati di lungo periodo, i ricercatori hanno osservato una diminuzione della superficie coperta da ghiaccio e un attaccamento più breve nel corso degli anni. La ricerca evidenzia un trend di ritirata più accelerato rispetto alle stime precedenti.

Uno studio condotto dalla Università dell’Alaska Fairbanks, in collaborazione con dati di lungo periodo, mostra che il ghiaccio terrestre lungo la costa settentrionale dell’Alaska sta coprendo meno superficie e rimane attaccato per periodi sempre più brevi. L’analisi si basa su 27 anni di dati, dal 1996 al 2023, e mette in evidenza tendenze significative nei mari di Chukchi e Beaufort. Il ghiaccio terrestre si differenzia da quello marino mobile perché rimane ancorato alla costa invece di derivare con venti e correnti. Questa tipologia di ghiaccio è fondamentale per le comunità locali: permette di viaggiare verso aree di caccia e pesca, sostiene le strade di ghiaccio stagionali utilizzate dall’industria petrolifera e funge da barriera naturale contro le onde, riducendo l’erosione costiera. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Il ghiaccio che protegge l’Alaska si ritira più velocemente del previsto

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