Attacchi missilistici dell' Iran calati del 90% Ma 100 droni al giorno colpiscono ancora

L'Iran ha ridotto del 90% gli attacchi missilistici, ma continua a inviare circa 100 droni ogni giorno contro sistemi radar e difesa aerea in diversi Paesi del Golfo Persico, tra cui Qatar, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Bahrain, Kuwait e Arabia Saudita. Le operazioni si concentrano principalmente su infrastrutture strategiche e punti chiave di difesa. La situazione rimane tesa nella regione, con frequenti attacchi di droni nonostante il calo delle azioni missilistiche.

L'Iran sta prendendo di mira sistemi radar e di difesa aerea in diversi Paesi del Golfo Persico, tra cui Qatar, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Bahrain, Kuwait e Arabia Saudita. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi, analisti e immagini satellitari. Gli attacchi, considerati ritorsioni contro i bombardamenti di Stati Uniti e Israele, avrebbero ridotto la capacità delle forze americane e alleate di monitorare i missili in arrivo. Le immagini satellitari mostrano danni a installazioni strategiche, tra cui un radar di allerta precoce presso la base aerea di Al-Udeid in Qatar, sede della più grande struttura Usa nella regione, e un radar Tpy-2 collegato a una batteria Thaad in Giordania. 🔗 Leggi su Iltempo.it

