L' international street food a Vimercate

Dal 22 al 24 maggio, piazza Unità d'Italia a Vimercate si trasforma nel palcoscenico di un evento dedicato al cibo da strada. Durante questa tre giorni, vengono proposte specialità provenienti dall’Italia e da altri paesi, con bancarelle e stand che offrono piatti e snack tipici. L’evento, chiamato International street food, si svolge in una location centrale della città e coinvolge numerosi espositori provenienti da diverse regioni e nazioni.

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Dal 22 al 24 maggio piazza Unità d'Italia a Vimercate ospita l'International street food, il tour gastronomico dedicato al migliore cibo da strada dall'Italia e dal mondo.Il programma Si potranno gustare le migliori specialità con food truck dedicati, accompagnate da birra artigianale di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Weekend in Brianza dal 22 al 24 maggio 2026: cosa c'è da fare Sullo stesso argomento Leggi anche: A Vimercate street food e artigianato dall'Europa Street food e artigianato dall'Europa a VimercateDa venerdì 13 a domenica 15 marzo il centro di Vimercate si trasforma in un divertente, colorato e gustoso villaggio europeo tra artigianato tipico,... Tutti i sapori del mondo. Ecco il villaggio del gustoA Vimercate si celebrano i dieci anni dell’International street food. In piazza Unità d’Italia un fine settimana dedicato a cibo e intrattenimento. ilgiorno.it Dal 22 maggio al 24 maggio 2026 arriva a Vimercate la XXXIV tappa dell’International Street FoodLa 34ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia, si svolgerà dal 22 al 24 maggio 2026 a Vimercate, in Piazza Unità d’Italia. Un lungo weekend ... mi-lorenteggio.com