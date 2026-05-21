L' international street food a Vimercate
Dal 22 al 24 maggio, piazza Unità d'Italia a Vimercate si trasforma nel palcoscenico di un evento dedicato al cibo da strada. Durante questa tre giorni, vengono proposte specialità provenienti dall’Italia e da altri paesi, con bancarelle e stand che offrono piatti e snack tipici. L’evento, chiamato International street food, si svolge in una location centrale della città e coinvolge numerosi espositori provenienti da diverse regioni e nazioni.
Dal 22 al 24 maggio piazza Unità d'Italia a Vimercate ospita l'International street food, il tour gastronomico dedicato al migliore cibo da strada dall'Italia e dal mondo.Il programma Si potranno gustare le migliori specialità con food truck dedicati, accompagnate da birra artigianale di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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