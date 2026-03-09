Street food e artigianato dall' Europa a Vimercate

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, il centro di Vimercate si anima con un evento dedicato allo street food e all’artigianato provenienti da tutta Europa. Durante la tre giorni, le vie della città ospitano bancarelle con prodotti artigianali e specialità gastronomiche, tra sapori scozzesi e altre influenze internazionali. L’evento coinvolge diversi espositori e visitatori, creando un’atmosfera vivace e colorata.

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo il centro di Vimercate si trasforma in un divertente, colorato e gustoso villaggio europeo tra artigianato tipico, sapori scozzesi e street food di qualità. In città torna infatti la manifestazione Regioni d'Europa, una tre giorni all'insegna del buon cibo, dell'artigianato di pregio e delle tradizioni europee che regala a cittadini e visitatori un weekend indimenticabile tra profumi, colori e atmosfere internazionali. Piazza Unità d'Italia, piazza Santo Stefano, via Roma e piazza Castellana saranno animate da oltre 60 espositori selezionati. Un vero e proprio mercato europeo a cielo aperto che permetterà di scoprire prodotti enogastronomici e realizzazioni artigianali provenienti da ogni angolo del continente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

