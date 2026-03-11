A Vimercate street food e artigianato dall' Europa

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, Vimercate ospita i mercati internazionali di Regioni d'Europa nella piazza principale. L'evento propone street food proveniente da diversi Paesi europei e bancarelle di artigianato internazionale. Partecipano vari espositori che presentano prodotti culinari e manufatti tipici dei loro paesi. L'iniziativa si svolge nel centro della città e coinvolge diverse regioni del continente.

Un'avventura culinaria e artigianale unica nel suo genere. A Vimercate, da venerdì 13 a domenica 15 marzo arrivano i mercati internazionali di Regioni d'Europa, l'evento che porta in piazza delizie culinarie e artigianato internazionali.

Street food e artigianato dall'Europa a Vimercate
Da venerdì 13 a domenica 15 marzo il centro di Vimercate si trasforma in un divertente, colorato e gustoso villaggio europeo tra artigianato tipico

