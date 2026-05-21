L’Inter su Muharemovic | parla Giovanni Carnevali tra mercato e plusvalenze
L’amministratore delegato del Sassuolo ha dichiarato di essere disposto a cedere il difensore Muharemovic, ma ha specificato le condizioni economiche necessarie per la trattativa. La società neroverde ha indicato un prezzo minimo per la cessione, senza escludere eventuali plusvalenze in caso di vendita. La trattativa con l’Inter, interessata al giocatore, potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, anche se non sono stati ancora definiti dettagli finanziari o accordi formali.
Inter News 24 Inter, l’amministratore delegato del Sassuolo apre alla cessione del difensore, ma fissa le condizioni economiche: ecco le sue parole. Il nome di Tarik Muharemovic continua a rimanere cerchiato in rosso sul taccuino di mercato dell’Inter. Il promettente difensore bosniaco, attualmente in forza al Sassuolo, rappresenta uno dei profili preferiti per rinforzare la retroguardia a disposizione di Cristian Chivu in vista della prossima stagione. Intervistato da Tuttomercatoweb.com a margine della presentazione del prestigioso premio Golden Boy svoltasi a Solomeo, l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ha voluto fare chiarezza sulla situazione del calciatore, commentando apertamente i rumors che lo accostano con insistenza alla società di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Mercato Inter Carnevali parla di Muharemovic e delle contropartite
Sullo stesso argomento
Mercato Inter, Carnevali si espone su Muharemovic: ecco le sue parole. E quella percentuale a favore della Juventus…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato così dell’interesse nerazzurro per Muharemovic: le sue parole...
Leggi anche: Mercato Inter, Carnevali: «Per Muharemovic valutiamo contropartite»
BREAKING NEWS Accordo tra Muharemovic e l’Inter per un contratto fino al 2031 a 2,2M/anno. L’Inter lavora ora per raggiungere un accordo con il Sassuolo: offerto un prestito con obbligo di riscatto dopo il primo punto da febbraio 2027. La facebook
Muharemovic all’Inter: l’annuncio spiazza, la verità sul possibile affareMuharemovic può davvero arrivare all'Inter? L'annuncio spiazza tutti e svela tutta la verità sul possibile affare. spaziointer.it
Carnevali: Muharemovic-Juventus, operazione ottima per entrambiA margine della presentazione del Golden Boy a Solomeo, l'ad del Sassuolo Carnevali si è espresso su Muharemovic. Le dichiarazioni inerenti al bosniaco. tuttojuve.com