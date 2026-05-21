L’Inter su Muharemovic | parla Giovanni Carnevali tra mercato e plusvalenze

L’amministratore delegato del Sassuolo ha dichiarato di essere disposto a cedere il difensore Muharemovic, ma ha specificato le condizioni economiche necessarie per la trattativa. La società neroverde ha indicato un prezzo minimo per la cessione, senza escludere eventuali plusvalenze in caso di vendita. La trattativa con l’Inter, interessata al giocatore, potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, anche se non sono stati ancora definiti dettagli finanziari o accordi formali.

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