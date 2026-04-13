Mercato Inter Carnevali si espone su Muharemovic | ecco le sue parole E quella percentuale a favore della Juventus…

Il dirigente del Sassuolo ha commentato pubblicamente l'interesse dell'Inter per Muharemovic, rivelando dettagli sulle trattative e sulle percentuali di favore per la Juventus. Durante un'intervista, ha spiegato la posizione del club riguardo al giovane calciatore e ha fornito indicazioni sullo stato delle negoziazioni. Le sue dichiarazioni hanno attirato l'attenzione degli addetti ai lavori, offrendo uno sguardo diretto sulla situazione di mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato così dell’interesse nerazzurro per Muharemovic: le sue parole. Il futuro di Tarik Muharemovic sembra essere lontano dal Sassuolo, ma non a prezzo di saldo. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali, parlando del gioiello della difesa neroverde, ha confermato l’interesse dei grandi club e la volontà della società di monetizzare al massimo la sua crescita esponenziale. Mercato Inter, le cifre dell’affare e il “fattore” Juventus. La valutazione del centrale è chiara, così come la posizione del club emiliano riguardo alle modalità di cessione. L’Inter di Cristian Chivu è in prima fila, ma deve fare i conti con una richiesta economica importante e con gli interessi di altre squadre di vertice.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Carnevali si espone su Muharemovic: ecco le sue parole. E quella percentuale a favore della Juventus… Mercato Inter, ecco svelato il motivo della permanenza di Luis Henrique! Di Marzio svela il retroscena: le sue paroleMercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. Mercato Inter, Di Marzio svela nuovi dettagli sull’interesse del Barcellona per Bastoni: ecco tutte le sue paroledi Francesco AlipertaMercato Inter, in diretta da Madrid, l’esperto di Sky Sport analizza il futuro del centrale azzurro tra sogni catalani e realtà...