Mercato Inter Carnevali | Per Muharemovic valutiamo contropartite

Il mercato dell’Inter si concentra sulla possibile acquisizione di Muharemovic. Il direttore sportivo del club ha dichiarato che stanno considerando l’inserimento di contropartite come parte della trattativa. Questa notizia arriva in un momento di intense discussioni tra le parti coinvolte, mentre i nerazzurri cercano di definire i dettagli per il trasferimento. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, e le trattative continuano a essere in corso.

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