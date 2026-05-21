L' innovazione locale si apre all' Europa | Unife e Sipro accolgono la delegazione di Le Mans

Una delegazione proveniente da Le Mans ha visitato recentemente le strutture di ricerca e sviluppo di Unife e Sipro, due enti attivi nel settore tecnologico a Ferrara. Questa visita si inserisce nel progetto europeo ‘Colours - Collaborative innovative sustainable regional universities’, un’alleanza tra diverse università europee che mira a incentivare la collaborazione internazionale e a sostenere lo sviluppo territoriale. Durante l'incontro sono stati approfonditi temi legati all’innovazione locale e alle possibilità di partnership tra le istituzioni coinvolte.

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