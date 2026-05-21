L' innovazione locale si apre all' Europa | Unife e Sipro accolgono la delegazione di Le Mans
Una delegazione proveniente da Le Mans ha visitato recentemente le strutture di ricerca e sviluppo di Unife e Sipro, due enti attivi nel settore tecnologico a Ferrara. Questa visita si inserisce nel progetto europeo ‘Colours - Collaborative innovative sustainable regional universities’, un’alleanza tra diverse università europee che mira a incentivare la collaborazione internazionale e a sostenere lo sviluppo territoriale. Durante l'incontro sono stati approfonditi temi legati all’innovazione locale e alle possibilità di partnership tra le istituzioni coinvolte.
Le porte dell’innovazione tecnologica ferrarese si aprono al panorama europeo con ‘Colours - Collaborative innovative sustainable regional universities’, l’alleanza tra università europee che promuove la collaborazione internazionale per lo sviluppo territoriale e che vede coinvolta anche. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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