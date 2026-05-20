Progetto ’Colors’ Sipro e Unife accolgono delegazione francese dell’Università di Le Mans

Una delegazione dell’Università di Le Mans si è recata presso l’ateneo locale nell’ambito del progetto ’Colors’, che coinvolge anche Sipro e l’Università di Ferrara. L’obiettivo è promuovere collaborazioni tra le istituzioni universitarie italiane e francesi, con un focus su iniziative sostenibili e innovative a livello regionale. Durante la visita, sono stati discussi possibili scambi accademici e progetti condivisi, con incontri tra i rappresentanti delle tre università. L’attività fa parte di un programma più ampio di cooperazione internazionale.

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Nell’ambito del progetto ’Colours - Collaborative innOvative sUstainable Regional univerSities’, l’alleanza tra università europee che promuove la collaborazione internazionale per lo sviluppo territoriale e che vede coinvolta anche l’ Università di Ferrara e, in qualità di stakeholder, Sipro, l’Agenzia per lo sviluppo Sipro ha accolto una delegazione dell’Università francese di Le Mans per un momento di confronto e scambio di esperienze finalizzato alla costruzione di nuove sinergie tra ricerca, impresa e territorio. La visita ha rappresentato un’occasione concreta per far conoscere alcune delle eccellenze dell’ecosistema dell’ innovazione ferrarese, attraverso un percorso che ha toccato, tra l’altro, i laboratori del Tecnopolo dell’Università di Ferrara e gli spazi dell’incubatore Siprocube in via Saragat. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Progetto ’Colors’. Sipro e Unife accolgono delegazione francese dell’Università di Le Mans ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Una delegazione dell'Università giapponese di Chuo in visita in Comune a ForlimpopoliAccolti in Municipio dalla sindaca Milena Garavini e dal vicesindaco con delega alla Cultura Enrico Monti, i partecipanti hanno preso parte a un... Si chiudono le celebrazioni per San Torpè: scambio di doni con la delegazione franceseSi sono concluse oggi, 29 aprile, le celebrazioni organizzate dal Comune di Pisa in occasione della tradizionale Festa di San Torpè. Progetto ’Colors’. Sipro e Unife accolgono delegazione francese dell’Università di Le MansNell’ambito del progetto ’Colours - Collaborative innOvative sUstainable Regional univerSities’, l’alleanza tra università europee che promuove la collaborazione internazionale ... ilrestodelcarlino.it Infarto del miocardio. Università di Trieste e Mondino capofila in progetto internazionale per rigenerare il cuoreCon un finanziamento di 1,5 milioni di euro l’Unione Europea promuove il progetto Rescue, con l’obiettivo di sviluppare un nuovo farmaco a Rna in grado di rigenerare il cuore e simultaneamente ... quotidianosanita.it