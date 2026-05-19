' Le mafie in Europa' torna per il sesto anno la ' Spring School' targata Unife

Dal 25 al 29 maggio si svolgerà per il sesto anno consecutivo la Spring School organizzata dal Centro Macrocrimes e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara. L’evento si concentra sulle attività delle mafie in Europa e coinvolge studenti e professionisti nel settore giuridico. La scuola si svolge presso l’Università di Ferrara e mira a approfondire le questioni legate alla criminalità organizzata nel continente. L’iniziativa è promossa dai rispettivi centri di ricerca dell’ateneo.

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