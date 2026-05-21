L' infinita vicenda della Cassa Prestanza sì bipartisan in Comune | Chiedere deroga per sblocco fondi
Nel consiglio comunale di Bari è stato presentato un ordine del giorno che mira a ottenere una deroga al legislatore nazionale, con l’obiettivo di sbloccare i fondi della Cassa Prestanza. La vicenda riguarda un problema di natura finanziaria legato a questa istituzione, che coinvolge più forze politiche. La richiesta di deroga si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle risorse e delle garanzie per il Comune. La proposta è stata discussa durante una riunione dell’assemblea cittadina.
Un ordine del giorno per chiedere una deroga al legislatore nazionale e sbloccare così l'annosa vicenda della Cassa Prestanza del Comune di Bari. E' la nuova strategia per risolvere la questione che riguarda 1400 tra ex e dipendenti attuali di Palazzo della Città. Il via libera a questo nuovo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Sullo stesso argomento
La questione Cassa Prestanza del Comune di Bari: domani monotematica in ConsiglioIl tema della Cassa Prestanza dei dipendenti del Comune di Bari torna nell'attualità in aula Dalfino.
Aeroporto di Reggio: la verità sull’emendamento che sbloccò i fondi? Domande chiave Chi ha davvero sbloccato i fondi per il nuovo terminal? Come ha fatto un parlamentare di minoranza a ottenere i soldi? Perché le...