L' infinita vicenda della Cassa Prestanza sì bipartisan in Comune | Chiedere deroga per sblocco fondi

Da baritoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel consiglio comunale di Bari è stato presentato un ordine del giorno che mira a ottenere una deroga al legislatore nazionale, con l’obiettivo di sbloccare i fondi della Cassa Prestanza. La vicenda riguarda un problema di natura finanziaria legato a questa istituzione, che coinvolge più forze politiche. La richiesta di deroga si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle risorse e delle garanzie per il Comune. La proposta è stata discussa durante una riunione dell’assemblea cittadina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un ordine del giorno per chiedere una deroga al legislatore nazionale e sbloccare così l'annosa vicenda della Cassa Prestanza del Comune di Bari. E' la nuova strategia per risolvere la questione che riguarda 1400 tra ex e dipendenti attuali di Palazzo della Città. Il via libera a questo nuovo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La questione Cassa Prestanza del Comune di Bari: domani monotematica in ConsiglioIl tema della Cassa Prestanza dei dipendenti del Comune di Bari torna nell'attualità in aula Dalfino.

Aeroporto di Reggio: la verità sull’emendamento che sbloccò i fondi? Domande chiave Chi ha davvero sbloccato i fondi per il nuovo terminal? Come ha fatto un parlamentare di minoranza a ottenere i soldi? Perché le...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web