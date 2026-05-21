L' infinita vicenda della Cassa Prestanza sì bipartisan in Comune | Chiedere deroga per sblocco fondi

Nel consiglio comunale di Bari è stato presentato un ordine del giorno che mira a ottenere una deroga al legislatore nazionale, con l’obiettivo di sbloccare i fondi della Cassa Prestanza. La vicenda riguarda un problema di natura finanziaria legato a questa istituzione, che coinvolge più forze politiche. La richiesta di deroga si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle risorse e delle garanzie per il Comune. La proposta è stata discussa durante una riunione dell’assemblea cittadina.

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