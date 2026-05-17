Aeroporto di Reggio | la verità sull’emendamento che sbloccò i fondi

Nelle ultime settimane si sono sollevati dubbi su come siano stati ottenuti i fondi per il nuovo terminal dell’aeroporto di Reggio. Un emendamento, approvato in Parlamento, ha permesso di sbloccare una somma di denaro destinata alla realizzazione dell’opera. Tuttavia, resta da chiarire chi abbia effettivamente contribuito a far passare questa proposta e in che modo un rappresentante di minoranza sia riuscito a influenzare l’assegnazione dei fondi. La vicenda ha suscitato molte domande tra gli addetti ai lavori.

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