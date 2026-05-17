Aeroporto di Reggio | la verità sull’emendamento che sbloccò i fondi
Nelle ultime settimane si sono sollevati dubbi su come siano stati ottenuti i fondi per il nuovo terminal dell’aeroporto di Reggio. Un emendamento, approvato in Parlamento, ha permesso di sbloccare una somma di denaro destinata alla realizzazione dell’opera. Tuttavia, resta da chiarire chi abbia effettivamente contribuito a far passare questa proposta e in che modo un rappresentante di minoranza sia riuscito a influenzare l’assegnazione dei fondi. La vicenda ha suscitato molte domande tra gli addetti ai lavori.
? Domande chiave Chi ha davvero sbloccato i fondi per il nuovo terminal?. Come ha fatto un parlamentare di minoranza a ottenere i soldi?. Perché le dichiarazioni passate del Movimento Cinque Stelle contraddicono oggi?. Cosa rischia la gestione dello scalo dopo questa battaglia politica?.? In Breve L'emendamento di Francesco Cannizzaro ha sbloccato 25 milioni di euro per lo scalo.. Federica Dieni nel mese di agosto 2019 criticava la gestione dei fondi Sacal.. Il gruppo parlamentare di Forza Italia ha garantito l'approvazione tecnica del finanziamento.. L'inaugurazione del terminal coinvolge politicamente anche l'amministratore locale Fausto Falcomatà. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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