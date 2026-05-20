La questione Cassa Prestanza del Comune di Bari | domani monotematica in Consiglio

Domani, l’attenzione si concentra sulla discussione riguardante la Cassa Prestanza dei dipendenti del Comune di Bari, che sarà al centro di una seduta monotematica in Consiglio comunale. La riunione si svolge nell’aula Dalfino e si focalizza sull’argomento specifico, che riguarda le modalità di gestione e i rapporti con i lavoratori coinvolti. La questione ha suscitato interesse tra i consiglieri e le parti coinvolte, portando all’ordine del giorno questa discussione dedicata.

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