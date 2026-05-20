La questione Cassa Prestanza del Comune di Bari | domani monotematica in Consiglio
Domani, l’attenzione si concentra sulla discussione riguardante la Cassa Prestanza dei dipendenti del Comune di Bari, che sarà al centro di una seduta monotematica in Consiglio comunale. La riunione si svolge nell’aula Dalfino e si focalizza sull’argomento specifico, che riguarda le modalità di gestione e i rapporti con i lavoratori coinvolti. La questione ha suscitato interesse tra i consiglieri e le parti coinvolte, portando all’ordine del giorno questa discussione dedicata.
Il tema della Cassa Prestanza dei dipendenti del Comune di Bari torna nell'attualità in aula Dalfino. Domani pomeriggio alle 16 sarà in programma la monotematica del Consiglio comunale su un argomento irrisolto e che riguarda circa 1400 famiglie. La questione irrisoltaLe norme della Cassa. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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