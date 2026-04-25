Nel corso di un mese, il Comune di Sezze ha elevato 24 multe per abbandono di rifiuti. Le autorità hanno eseguito controlli mirati utilizzando sistemi tecnologici per individuare chi lascia i rifiuti in modo non autorizzato. Le sanzioni sono state applicate a chi è stato sorpreso durante le operazioni di verifica nelle zone pubbliche e nelle aree di raccolta. L'obiettivo dichiarato è ridurre l’abbandono selvaggio di rifiuti nel territorio comunale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli mirati, tecnologia e sanzioni. Il Comune di Sezze intensifica la lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti e registra un primo bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Locale: 24 sanzioni elevate nell’ultimo mese nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno. Monitorate pianura, centro storico e aree sensibili. L’azione di verifica ha interessato in particolare alcune aree ritenute più esposte, soprattutto nella zona della pianura, senza trascurare altri punti del territorio comunale. Tra le zone finite sotto osservazione figurano via Sandalara, via Sicilia e il centro storico, dove sono stati effettuati accertamenti specifici per individuare i responsabili degli abbandoni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Abbandono dei rifiuti, stretta del Comune: 24 multe in un mese a Sezze

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