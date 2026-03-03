Stretta sull’abbandono dei rifiuti scattate le prime sei maxi multe da 1000 euro

Da trentotoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state emesse le prime sei multe da 1000 euro per abbandono di rifiuti. I trasgressori hanno lasciato sacchetti accanto ai cestini, attirando l’attenzione delle autorità. Le sanzioni sono state applicate in modo immediato e le multe sono state consegnate ai responsabili. Le multe rappresentano il primo intervento concreto per contrastare l’abbandono selvaggio dei rifiuti.

Sei sacchetti lasciati accanto ai cestini sono costati cari ai responsabili: mille euro di multa ciascuno. È il primo effetto concreto della nuova stretta contro l’abbandono dei rifiuti entrata in vigore a fine 2024. A Trento i controlli straordinari del martedì, condotti dalla polizia locale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Catania, stretta contro l’abbandono dei rifiuti: 39 multe in un solo giornoABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli mirati della polizia locale nei quartieri cittadini Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza contro...

Leggi anche: L’abbandono dei rifiuti si paga caro. Seimila euro di multe in due mesi

Una selezione di notizie su Stretta sull

Temi più discussi: Stretta sull’abbandono di rifiuti: ecco le prime 6 multe da 1.000 euro; Stretta sull'abbandono di rifiuti: ecco le prime 6 multe da 1.000 euro; ??Stretta sull’abbandono dei rifiuti, scattate le prime sei maxi multe da 1000 euro; Brescia, stretta sul degrado: più controlli della Locale e sanzioni record nel 2025.

stretta sull abbandono deiStretta contro l’abbandono dei rifiuti: dieci sanzioni a GerenzanoControlli mirati della Polizia locale nelle zone più critiche. Il Comune: «Segnalate il degrado, andremo avanti con determinazione» ... laprovinciadivarese.it

stretta sull abbandono deiLotta all’abbandono dei rifiutiProsegue senza sosta l’attività dell’Ufficio Ecologia che, in stretta collaborazione con gli ispettori ambientali di Amaga, continua a contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati sul territorio co ... primamilanoovest.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.