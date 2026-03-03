Stretta sull’abbandono dei rifiuti scattate le prime sei maxi multe da 1000 euro

Sono state emesse le prime sei multe da 1000 euro per abbandono di rifiuti. I trasgressori hanno lasciato sacchetti accanto ai cestini, attirando l’attenzione delle autorità. Le sanzioni sono state applicate in modo immediato e le multe sono state consegnate ai responsabili. Le multe rappresentano il primo intervento concreto per contrastare l’abbandono selvaggio dei rifiuti.

Sei sacchetti lasciati accanto ai cestini sono costati cari ai responsabili: mille euro di multa ciascuno. È il primo effetto concreto della nuova stretta contro l'abbandono dei rifiuti entrata in vigore a fine 2024. A Trento i controlli straordinari del martedì, condotti dalla polizia locale.