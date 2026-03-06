Napoli raid di un folle pugnala avvocato penalista sul bus e rischia il linciaggio | preso

A Napoli un uomo ha attaccato un avvocato penalista su un autobus, pugnalandola con un coltello senza motivo apparente. La donna è stata ferita al volto e alle braccia durante l'aggressione, che ha provocato il panico tra i passeggeri. L'aggressore è stato successivamente arrestato dalla polizia. La vicenda ha attirato l'attenzione dei presenti, sconvolti dall'episodio.