Napoli raid di un folle pugnala avvocato penalista sul bus e rischia il linciaggio | preso
A Napoli un uomo ha attaccato un avvocato penalista su un autobus, pugnalandola con un coltello senza motivo apparente. La donna è stata ferita al volto e alle braccia durante l'aggressione, che ha provocato il panico tra i passeggeri. L'aggressore è stato successivamente arrestato dalla polizia. La vicenda ha attirato l'attenzione dei presenti, sconvolti dall'episodio.
Ha pugnalato una donna senza conoscerla. L’ha colpita con un coltello, ferendola al volto e alle braccia. Poi l’ha immobilizzata bloccandola per il collo e per la testa, trascinandola al suolo per i capelli, mentre le teneva la lama a pochi centimetri dalla gola. Sangue e paura, momenti di follia nella serata di ieri - intorno alle nove - all’interno di un bus della linea C32. Siamo al Vomero, in via Simone Martini, in un autobus che trasportava una decina di passeggeri. In un attimo è l’inferno. L’uomo non conosce la vittima. Ma la punta. Si siede dietro la 32enne e la colpisce con una lama che diventa immediatamente insanguinata.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Terrore a Napoli, su bus linea C32 uomo di 39 anni accoltella più volte una 32enne al volto e alle braccia, fermato dai passeggeri rischia linciaggioTerrore a Napoli, su bus uomo di 39 anni accoltella più volte una 32enne al volto e alle braccia, fermato dai passeggeri rischia linciaggio.
