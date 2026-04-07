La vergogna del linciaggio mediatico dopo l’uscita dall’ormai celebre Coppa del Mondo 2026

Dopo l’esclusione dalla Coppa del Mondo 2026, sui social e sui media sono iniziati commenti negativi nei confronti di alcuni calciatori coinvolti. Giuseppe Marotta ha preso parola per difendere Alessandro Bastoni, sottolineando che il giocatore non merita insulti o attacchi personali. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione della comunicazione e sulla responsabilità di chi commenta pubblicamente. La situazione ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi.