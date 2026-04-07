La vergogna del linciaggio mediatico dopo l’uscita dall’ormai celebre Coppa del Mondo 2026
Dopo l’esclusione dalla Coppa del Mondo 2026, sui social e sui media sono iniziati commenti negativi nei confronti di alcuni calciatori coinvolti. Giuseppe Marotta ha preso parola per difendere Alessandro Bastoni, sottolineando che il giocatore non merita insulti o attacchi personali. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione della comunicazione e sulla responsabilità di chi commenta pubblicamente. La situazione ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marotta ha espresso il proprio disappunto riguardo alla “vergognosa gogna mediatica” nei confronti di Alessandro Bastoni, in seguito all’eliminazione dell’Italia dalla Coppa del Mondo. Sebbene abbia difeso pubblicamente il giocatore, non ha escluso la possibilità di un trasferimento al Barcellona. La squadra nerazzurra si prepara a sfidare la Roma a San Siro alle 19:45 ora locale. I tifosi possono seguire l’azione in diretta attraverso il Liveblog dedicato alle partite di Serie A. In vista della pausa per le nazionali, l’Inter ha visto ridotto il proprio vantaggio in classifica da dieci a soli sei punti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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